Росгвардейцы задержали подозреваемого в неправомерном использовании транспортного средства

В ночное время на маршруте патрулирования росгвардейцы обнаружили на автозаправочной станции разыскиваемый автомобиль «Тойота Селика» и задержали водителя. Им оказался 24-летний бывший сожитель заявительницы.

По предварительной информации, задержанный мужчина после конфликта забрал ключи от иномарки возлюбленной и скрылся в неизвестном направлении. Горожанка обратилась за помощью к правоохранителям, которые вскоре вернули пропавший автомобиль. Кроме этого, в машине находились документы и ключи от квартиры заявительницы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел

Росгвардия напоминает, что автовладельцы в целях имущественной безопасности могут оснастить свое транспортное средство спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз». Система позволяет стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортного средства. В случае противоправных посягательств информация с точным местоположением транспортного средства поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры по защите имущества.

Фото: Росгвардия