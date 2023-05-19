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Росгвардейцы задержали подозреваемого в неправомерном использовании транспортного средства

 В ночное время на маршруте патрулирования росгвардейцы обнаружили на автозаправочной станции разыскиваемый автомобиль «Тойота Селика» и задержали водителя. Им оказался 24-летний бывший сожитель заявительницы.

 По предварительной информации, задержанный мужчина после конфликта забрал ключи от иномарки возлюбленной и скрылся в неизвестном направлении. Горожанка обратилась за помощью к правоохранителям, которые вскоре вернули пропавший автомобиль. Кроме этого, в машине находились документы и ключи от квартиры заявительницы.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел

 Росгвардия напоминает, что автовладельцы в целях имущественной безопасности могут оснастить свое транспортное средство спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз». Система позволяет стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортного средства. В случае противоправных посягательств информация с точным местоположением транспортного средства поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры по защите имущества.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
19/05/2023
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