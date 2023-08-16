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Росгвардейцы задержали подозреваемого в причинении вреда здоровью своей сожительнице

В Гурьевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пришли на помощь 43-летней потерпевшей, которую лопатой избил сожитель.

 В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к частному дому на улице Луначарского. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 39-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков между сожителями возник словесный конфликт. В результате ссоры мужчина ударил возлюбленную лопатой. Пострадавшая женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевшую с подозрением перелома руки сотрудники Росгвардии доставили в больницу.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Гурьевск
kuzbassnews.ru
16/08/2023
Происшествия
Гурьевск
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