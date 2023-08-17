Росгвардейцы задержали подозреваемого, выстрелившего из аэрозольного пистолета в мужчину

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который выстрелил из аэрозольного пистолета в защитника местной жительницы.
В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 23-летнего молодого человека к многоквартирному дому на проспекте Кузнецкстроевский. На указанном адресе стражи правопорядка успокоили мужчину с аэрозольным пистолетом в руках, после чего задержали для выяснения обстоятельств. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Для потерпевшего росгвардейцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
По предварительной информации, местная жительница пришла к нетрезвому знакомому. В результате конфликта подозреваемый начал угрожать расправой женщине пистолетом. Очевидец ссоры пришел на помощь гражданке, в результате чего задержанный выстрелил в лицо молодому человеку. Женщина сообщила о происшествии правоохранителям.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение.
Фото: Рогвардия