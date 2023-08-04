Росгвардейцы задержали подозреваемых в грабеже денежных средств у 83-летнего горожанина

В Березовском экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемых злоумышленников, которые могут быть причастны к грабежу.

В дневное время росгвардейцы на проспекте Ленина обнаружили автомобиль Lada Priora с двумя подходящими под описание подозреваемыми в имущественном преступлении. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали жителей Воронежской области 31 и 32 лет.

По предварительной информации, ранее предполагаемые виновники выхватили из рук 83-летнего пенсионера денежные средства в размере 150 тысяч рублей и скрылись на отечественном автомобиле. Пожилой горожанин обратился за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, чтобы не стать жертвой уличных грабителей гражданам рекомендовано: не привлекать излишнего внимания посторонних лиц к украшениям и носимой электронике; возвращаться домой только по освещенным и оживленным улицам, не выбирая для сокращения пути темные переулки. Кроме этого, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, граждане могут спровоцировать нападение, поскольку являются легкой добычей для злоумышленников. Лишний раз не рискуйте и возвращайтесь домой на такси.

Фото: Росгвардия