Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали подозреваемых в грабеже денежных средств у 83-летнего горожанина

 В Березовском экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемых злоумышленников, которые могут быть причастны к грабежу.

В дневное время росгвардейцы на проспекте Ленина обнаружили автомобиль Lada Priora с двумя подходящими под описание подозреваемыми в имущественном преступлении. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали жителей Воронежской области 31 и 32 лет.

 По предварительной информации, ранее предполагаемые виновники выхватили из рук 83-летнего пенсионера денежные средства в размере 150 тысяч рублей и скрылись на отечественном автомобиле. Пожилой горожанин обратился за помощью к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, чтобы не стать жертвой уличных грабителей гражданам рекомендовано: не привлекать излишнего внимания посторонних лиц к украшениям и носимой электронике; возвращаться домой только по освещенным и оживленным улицам, не выбирая для сокращения пути темные переулки. Кроме этого, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, граждане могут спровоцировать нападение, поскольку являются легкой добычей для злоумышленников. Лишний раз не рискуйте и возвращайтесь домой на такси.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Березовский
kuzbassnews.ru
04/08/2023
Происшествия
Березовский

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus