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Росгвардейцы задержали подозреваемых в краже цветного металла с горнодобывающего предприятия

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двоих предполагаемых виновников, которые пытались похитить имущество с охраняемого объекта.

В ночное время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» на одно из горнодобывающих предприятий. На месте происшествия охранники объекта указали на двух мужчин, которые могут быть причастны к краже. Стражи правопорядка задержали местных жителей 26 и 27 лет для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, два работника предприятия с целью сбыта в пункте приема цветного металла подготовили к хищению около 50 кг кусков медного кабеля, перебросив имущество через ограждение. Охранники горнодобывающей организации заметили противоправные действия злоумышленников, которые складывали похищенный металл в автомобиль и вызвали наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
27/09/2023
Происшествия
Прокопьевск

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