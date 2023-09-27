Росгвардейцы задержали подозреваемых в краже цветного металла с горнодобывающего предприятия

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двоих предполагаемых виновников, которые пытались похитить имущество с охраняемого объекта.

В ночное время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» на одно из горнодобывающих предприятий. На месте происшествия охранники объекта указали на двух мужчин, которые могут быть причастны к краже. Стражи правопорядка задержали местных жителей 26 и 27 лет для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, два работника предприятия с целью сбыта в пункте приема цветного металла подготовили к хищению около 50 кг кусков медного кабеля, перебросив имущество через ограждение. Охранники горнодобывающей организации заметили противоправные действия злоумышленников, которые складывали похищенный металл в автомобиль и вызвали наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия