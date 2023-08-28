Росгвардейцы задержали похитительниц товара из гипермаркета

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по сигналу работников торговой точки задержал двух горожанок, подозреваемых в краже товара из гипермаркета.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый магазин на проспекте Кузнецком. На месте стражи правопорядка задержали двух местных жительниц 51 и 33 лет. Женщины сознались в содеянном, предъявив неоплаченный товар.

По предварительной информации, кемеровчанки набрали в тележки понравившиеся товары, после чего прошли в раздевалку, переложили продукцию в сумки и попытались пройти мимо кассовой зоны без оплаты. Действия злоумышленниц заметили по камерам видеонаблюдения работники торгового объекта и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Добычей похитительниц стали: две бутылки коньяка, несколько штук колбасной продукции и женские вещи – всего на сумму около 2 500 рублей.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных кемеровчанок сотрудникам органов внутренних дел

Фото: Росгвардия