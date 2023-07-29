Росгвардейцы задержали похитительницу бодрящего напитка из гипермаркета

В Кемерове, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленницу за попытку выйти из супермаркета с неоплаченным товаром.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в торговую точку на проспекте Ленина. На указанном адресе стражи правопорядка задержали 43-летнюю местную жительницу.

По предварительной информации, посетительница сложила в пакет и рюкзак 9 банок кофе на сумму около 4 000 рублей и прошла к выходу, миновав кассовую зону без оплаты товара. Бдительные работники гипермаркета заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали горожанку сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишения свободы

Фото: Росгвардия