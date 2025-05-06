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Росгвардейцы задержали похитительницу сумки с сыром

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли попытку кражи в охраняемом магазине, задержав предполагаемую виновницу в похищении сумки с сыром.

Вечером экипаж Росгвардии прибыл в супермаркет на улице Серебряный бор по сигналу тревоги. Прибыв на место, стражи правопорядка задержали 42-летнюю кемеровчанку, пытавшуюся вынести неоплаченный товар из магазина.

Согласно предварительным данным, ранее привлекавшаяся к ответственности женщина спрятала в свою сумку восемь упаковок сыра и попыталась покинуть торговый зал, минуя кассовую зону. Предполагается, что похищенный сыр предназначался для дальнейшей перепродажи.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

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06/05/2025
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