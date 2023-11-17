Росгвардейцы задержали похитителя алкоголя из популярного гипермаркета

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал подозреваемого в хищении товара из торговой точки.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому гипермаркету «Лента» на Ленинградском проспекте. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее судимого 32-летнего местного жителя. Мужчина признался в содеянном, предъявив неоплаченный товар.

По предварительной информации, посетитель сложил под верхнюю одежду бутылку виски и две бутылки ликера на сумму более 3 000 рублей. Со спиртным мужчина попытался пройти мимо кассовой зоны без оплаты товара. Бдительные работники отдела обеспечения бизнеса торгового центра «Лента» нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, как только заметили противоправные действия.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия