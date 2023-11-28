Росгвардейцы задержали похитителя денежных средств с помощью мобильного банка

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в краже около 10 000 рублей у своей знакомой.

В утреннее время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» к городской сауне на улице Производственная. На указанном адресе росгвардейцы обнаружили предполагаемого виновника хищения, на которого указала потерпевшая. Для выяснения обстоятельств экипаж Росгвардии задержал ранее судимого за кражу 22-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, подозреваемый вместе с компанией отдыхал в сауне, когда попросил у 35-летней знакомой сотовый телефон якобы для совершения звонка. Когда гаджет вернулся в руки владелицы, женщина обнаружила, что с ее банковской карты произошло списание денежных средств в размере около 10 000 рублей. Горожанка попросила администратора нажать кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого сотрудникам органов внутренних дел.

Стоит отметить, что важную роль в оперативном реагировании на противоправные действия играет насыщение маршрутов патрулирования экипажами войск правопорядка. Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и взаимодействия с органами внутренних дел, а также предоставляет дополнительные возможности трудоустройства для желающих внести вклад в обеспечении правопорядка в регионе. Подробная информация о наборе на службу доступна на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия