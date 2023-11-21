Росгвардейцы задержали похитителя дорогостоящего сыра

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии предотвратил хищение товара на охраняемом объекте.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый гипермаркет на улице Баумана. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее судимого за кражу и незаконный оборот наркотиков 36-летнего местного жителя с признаками опьянения. Мужчина пытался вынести из торговой точки неоплаченный товар.

По предварительной информации, злоумышленник переложил из продуктовой тележки 5 головок сыра и 6 упаковок средств личной гигиены на сумму более 6 000 рублей в пакет. С неоплаченной продукцией горожанин попытался пройти мимо кассовой зоны. Продукты он намеревался сбыть. Подозрительного покупателя заметили бдительные работники отдела обеспечения бизнеса торгового центра «Лента» и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия