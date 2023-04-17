Росгвардейцы задержали похитителя, который пытался тайком вынести инструменты из магазина

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого виновника, пытавшегося совершить кражу в строительном гипермаркете.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый торговый объект на улице Транспортной. По прибытию стражи правопорядка задержали 63-летнего местного жителя, который намеревался вынести товар без оплаты.

По предварительной информации, посетитель строительного гипермаркета сложил под одежду набор отверток, бит и плоскогубцы на сумму около 3 000 рублей и направился к выходу мимо кассовой зоны. Бдительные работники торговли зафиксировали факт хищения с помощью камер видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Задержанный гражданин признал вину, предъявив неоплаченный товар. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого в краже новокузнечанина сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия