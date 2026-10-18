Росгвардейцы задержали похитителя товара с охраняемой АЗС

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, похитившего плюшевую игрушку с автозаправочной станции.

В ночное время росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги на автозаправочную станцию на улице Пушкина. Работница АЗС сообщила, что один из посетителей мог совершить хищение. В ходе обследования прилегающей территории стражи правопорядка обнаружили местного жителя, который при виде патрульного автомобиля попытался избавиться от похищенного. Для выяснения обстоятельств сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего мужчину с признаками неустановленного опьянения.

По предварительной информации, ранее мужчина вместе с сожительницей пришел на АЗС и, воспользовавшись удобным моментом, похитил плюшевого медведя стоимостью более 5 000 рублей, после чего скрылся. Обнаружив пропажу товара, работница нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия