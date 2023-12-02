Росгвардейцы задержали похитителя умных колонок

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал подозреваемого в совершении имущественного преступления.

В ночное время росгвардейцы на маршруте патрулирования улицы 137-й Отдельной Стрелковой Бригады обнаружили и задержали подходящего под описание разыскиваемого в краже. В ходе проверки личности факт нахождения в розыске подтвердился. Задержанным оказался ранее судимый 38-летний местный житель.

По предварительной информации, ранее мужчина в магазине электроники похитил с витрины две портативные колонки общей стоимостью около 12 000 рублей, после чего сбыл товар в ближайшем ломбарде. Спустя время работник торговли обнаружил по записям с камер видеонаблюдения противоправные действия и сообщил о случившемся правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства и розыска похищенного имущества росгвардейцы передали горожанина сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия