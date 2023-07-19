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Росгвардейцы задержали причастных к нападению на банкоматы

 В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к банку на проспекте Шахтеров и установили приметы причастных к повреждению имущества. В ходе поиска стражи правопорядка обнаружили и задержали 34 летнего местного жителя и его 44-летнего приятеля из Красноярского края.

 По предварительной информации, граждане посетили банковское отделение с целью обналичить денежные средства. В результате ошибки при выполнении операции у красноярца произошла блокировка банковской карты в терминале. Возмущенные граждане решили выместить злобу на банковском имуществе и нанесли повреждения двум банкоматам, используя обломки тротуарной плитки. В результате их действий сработала охранная сигнализация, на вызов которой оперативно прибыла группа задержания.

 Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия подчеркивает, что установка тревожной сигнализации с подключением к централизованному пульту охраны является наиболее надежным способом обеспечения имущественной безопасности. В случае противоправных действий на охраняемом объекте экипаж Росгвардии мгновенно получит соответствующее уведомление и незамедлительно прибудет на место происшествия для выяснения причин срабатывания сигнализации и задержания нарушителя.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
19/07/2023
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