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Росгвардейцы задержали разыскиваемого красноярца за совершение грабежа в Алтайском крае

 

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к супермаркету на улице Дзержинского. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее судимого 33-летнего жителя Красноярска с признаками алкогольного опьянения. Кроме этого, росгвардейцы выяснили, что мужчина находится в розыске за грабеж в Алтайском крае.

 По предварительной информации, мужчина попытался похитить из супермаркета алкогольную продукцию. Работники магазина заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и нажали на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного красноярца сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей. Желающим внести свой вклад в обеспечение правопорядка в регионе Росгвардия предоставляет возможности трудоустройства. Подробная информация о наборе и вакансиях доступна на официальном сайте.

 

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
24/08/2023
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