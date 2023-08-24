Росгвардейцы задержали разыскиваемого красноярца за совершение грабежа в Алтайском крае

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к супермаркету на улице Дзержинского. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее судимого 33-летнего жителя Красноярска с признаками алкогольного опьянения. Кроме этого, росгвардейцы выяснили, что мужчина находится в розыске за грабеж в Алтайском крае.

По предварительной информации, мужчина попытался похитить из супермаркета алкогольную продукцию. Работники магазина заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и нажали на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного красноярца сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей. Желающим внести свой вклад в обеспечение правопорядка в регионе Росгвардия предоставляет возможности трудоустройства. Подробная информация о наборе и вакансиях доступна на официальном сайте.



Фото: Росгвардия