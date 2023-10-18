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Росгвардейцы задержали разыскиваемого мужчину, похитившего имущество из съемной квартиры

В Междуреченске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали предполагаемого виновника, который мог похитить имущество арендодателя.

В утреннее время стражи правопорядка совместно с сотрудником внутренних дел на улице Пушкина обнаружили и задержали подходящего под описание из ориентировки мужчину. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта, 42-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, ранее мужчина из съемной квартиры похитил телевизор. Обнаружив отсутствие квартиросъемщика и своего имущества, 44-летняя хозяйка жилища обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
18/10/2023
Происшествия
Междуреченск
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