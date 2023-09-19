Росгвардейцы задержали разыскиваемого новокузнечанина, проникшего на территорию охраняемого объекта

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия и задержал местного жителя с признаками опьянения на территории охраняемой образовательной организации.

В минувший выходной утром росгвардейцы прибыли на вызов тревожной сигнализации в одно из дошкольных учреждений города. На месте стражи правопорядка задержали неизвестного, находившегося в состоянии опьянения.

Росгвардейцы предварительно установили, что 38-летний местный житель перебрался через ограждение и проник на территорию образовательного объекта. Постороннего заметил сотрудник организации, который сразу вызвал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. В ходе проверки личности стражи правопорядка выяснили, что задержанный мужчина находится в розыске по подозрению в имущественном преступлении.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали горожанина сотрудникам органов внутренних дел. Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители будут задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия