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Росгвардейцы задержали разыскиваемого похитителя молочной продукции из торговой точки

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал и задержал подозреваемого в хищении товара из городского супермаркета.

В дневное время росгвардейцы на маршруте патрулирования улицы 50 лет Города обнаружили гражданина, разыскиваемого за имущественное преступление. Стражи правопорядка задержали 42-летнего жителя Прокопьевска для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, ранее мужчина спрятал под одежду 13 головок сыра и 4 упаковки йогурта на общую сумму более 1 600 рублей. С похищенным подозреваемый вышел из торговой точки без оплаты товара.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого похитителя сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
24/11/2023
Происшествия
Киселевск
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