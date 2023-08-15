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Росгвардейцы задержали разыскиваемого злоумышленника, проникшего в магазин с целью хищения товара

 В поселке Тяжин экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал и задержал рецидивиста за кражу товара из закрытой торговой точки.

В вечернее время росгвардейцы на маршруте патрулирования по улице Ленина обнаружили подходящего под описание подозреваемого. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали ранее судимого за кражи 21-летнего местного жителя.

 По предварительной информации, ранее мужчина ночью вскрыл замок входной двери и проник в продуктовый магазин. Злоумышленник сложил в сумку семь бутылок пива, 3 блока сигарет и несколько видов закусок на сумму более 2 000 рублей, после чего скрылся. Спустя время работники магазина заметили противоправные действия и обратились к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого тяжинца сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что в настоящий момент самым надежным инструментом защиты имущества является установка охранной сигнализации: в случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию воров.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/08/2023
Происшествия
Тяжин
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