Росгвардейцы задержали рецидивиста, который похитил и сбыл товар из магазина

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал похитителя продуктов питания из охраняемой торговой точки.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в сетевой магазин на проспекте Строителей и выяснили, что предполагаемый виновник скрылся с неоплаченным товаром. В ходе поиска патрульные обнаружили и задержали подходящего по приметам молодого человека, которым оказался неоднократно судимый, в том числе за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков, 24-летний житель села Котино Прокопьевского муниципального округа.

По предварительной информации, задержанный рецидивист похитил из торговой точки несколько палок колбасы, упаковок сыра и банку кофе. Противоправные действия заметили работники торговли на записях с камер видеонаблюдения и нажали на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного, который успел сбыть краденное, сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия