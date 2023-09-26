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Росгвардейцы задержали рецидивиста, который пытался покинуть магазин в похищенных вещах

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал на охраняемом объекте похитителя одежды.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» в один из городских гипермаркетов и задержали 26-летнего ранее трижды судимого местного жителя, который предъявил похищенные вещи.

По предварительной информации, задержанный надел на себя в примерочной понравившиеся вещи и попытался пройти в них мимо кассовой зоны. Бдительные работники торговли зафиксировали подозрительные действия посетителя с помощью камер видеонаблюдения и вызвали наряд Росгвардии. Добычей злоумышленника могли стать две кофты, штаны и водолазка на сумму около 3000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по статье 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишения свободы.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
26/09/2023
Происшествия
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