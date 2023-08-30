Росгвардейцы задержали серийного похитителя продуктов питания из городских супермаркетов

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал и задержал злоумышленника, разыскиваемого за серию краж продуктов питания из сети супермаркетов.

В дневное время росгвардейцы на маршруте патрулирования по проспекту Шахтеров обнаружили подходящего под описание подозреваемого в серии имущественных преступлений. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали ранее судимого 28-летнего местного жителя.

По предварительной информации, в течение месяца мужчина с целью дальнейшего сбыта совершил шесть краж продуктов питания из популярной сети супермаркетов. Общая сумма похищенных товаров составила более 24 000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого новокузнечанина сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия