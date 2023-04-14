Росгвардейцы задержали виновника в нанесении телесных повреждений столовым прибором

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанина, который ударил вилкой знакомого в голову.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 36-летнего междуреченца к многоквартирному дому на проспекте Шахтеров. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 35 летнего местного жителя, подозреваемого в причинении вреда здоровью своему знакомому.

По предварительной информации, в ходе распития спиртных напитков у задержанного мужчины на почве личных обид произошел конфликт с приятелем. В результате хозяин квартиры нанес гостю телесные повреждения головы при помощи вилки. Потерпевший покинул жилище и обратился за помощью к медикам, которые сообщили о случившемся правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного междуреченца сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия