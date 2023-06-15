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Росгвардейцы задержали виновника в причинении телесных повреждений и порче чужого имущества

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который на фоне чрезмерного употребления спиртного избил горожанина, а также повредил имущество владельца частного дома.

 В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к частному дому на улице Новаторов. На месте происшествия стражи правопорядка предварительно установили, что предполагаемый виновник с признаками сильного алкогольного опьянения пришел к отдыхающей незнакомой компании в частный дом. В результате между незваным гостем и заявителем возникла словесная перепалка, которая переросла в физическое насилие. Подозреваемый нанес несколько ударов в голову незнакомому мужчине, повредил металлические ворота и надувной бассейн на территории частного дома, после чего скрылся с места происшествия.

 Росгвардейцы разыскали и задержали ранее судимого 52-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, который для дальнейшего разбирательства был передан сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. Желающим внести свой вклад в обеспечение правопорядка в регионе Росгвардия предоставляет возможности трудоустройства. Подробная информация о наборе и вакансиях доступна на официальном сайте.

Фото: Росгвардия

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
15/06/2023
Происшествия
Междуреченск
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