Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы задержали водителя с признаками опьянения при попытке скрыться

В Белове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали содействие в задержании местного жителя, который пытался скрыться на автомобиле в нетрезвом состоянии.

По предварительной информации, ночью во время патрулирования улицы Ленина экипаж Росгвардии заметил на проезжей части автомобиль «Мазда Фамилия» с включённой аварийной сигнализацией, в салоне которого произошел конфликт между водителем и пассажиркой. Стражи правопорядка остановились для выяснения обстоятельств, но водитель завёл автомобиль и попытался скрыться.

Росгвардейцы сообщили о подозрительном водителе сотрудникам Госавтоинспекции и проследовали за ним, когда он пытался скрыться во дворах. В результате совместных действий стражей правопорядка водитель был остановлен. Водителем оказался 33-летний местный житель, также в салоне авто находилась его супруга. Оба были с признаками алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия 

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
15/11/2025
Происшествия
Белово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus