Росгвардейцы задержали водителя с признаками опьянения при попытке скрыться

В Белове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали содействие в задержании местного жителя, который пытался скрыться на автомобиле в нетрезвом состоянии.

По предварительной информации, ночью во время патрулирования улицы Ленина экипаж Росгвардии заметил на проезжей части автомобиль «Мазда Фамилия» с включённой аварийной сигнализацией, в салоне которого произошел конфликт между водителем и пассажиркой. Стражи правопорядка остановились для выяснения обстоятельств, но водитель завёл автомобиль и попытался скрыться.

Росгвардейцы сообщили о подозрительном водителе сотрудникам Госавтоинспекции и проследовали за ним, когда он пытался скрыться во дворах. В результате совместных действий стражей правопорядка водитель был остановлен. Водителем оказался 33-летний местный житель, также в салоне авто находилась его супруга. Оба были с признаками алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия