Росгвардейцы задержали вооруженного ножом мужчину, который угрожал расправой своей сожительнице

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал агрессивного горожанина, угрожавшего физической расправой своей сожительнице при помощи ножа.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к общежитию на улице Народной. На указанном адресе в подъезде стражи правопорядка обнаружили 42-летнюю потерпевшую, которая пояснила, что не может вернуться в жилище из-за агрессивного сожителя. Росгвардейцы задержали для выяснения обстоятельств 36-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, по возвращению с работы домой женщина обнаружила сожителя, распивающего спиртные напитки с приятелем. Горожанка выпроводила собутыльника, после чего у пары произошел конфликт. Пришедший в ярость от прерванного застолья мужчина стал угрожать возлюбленной кухонным ножом, метнув в ее сторону столовый предмет. Испуганная горожанка покинула жилище и обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия