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Росгвардейцы задержали жительницу Кемерова, которая совершила несколько краж в гипермаркете

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемую воровку из охраняемого гипермаркета.

Вечером росгвардейцы прибыли в ответ на вызов тревожной сигнализации, активированной в торговой точке на проспекте Ленинградском. По указанному адресу, стражи порядка задержали 29-летнюю местную жительницу, которая пыталась унести неоплаченный товар из магазина.

Согласно предварительной информации, предполагаемая виновница поместила продукты питания на сумму более 1 300 рублей в корзину. Затем, она переложила товар в свой рюкзак и направилась к выходу, обойдя кассовую зону. Бдительные сотрудники гипермаркета заметили незаконные действия и нажали на кнопку экстренного вызова Росгвардии. Прибывшие стражи порядка установили, что задержанная кемеровчанка может быть причастна к серии других аналогичных хищений.

Для дальнейшего расследования росгвардейцы передали нарушительницу сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
18/09/2023
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