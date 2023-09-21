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Росгвардейцы задержали злоумышленницу, которая обокрала свою новую приятельницу

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал подозреваемую в краже сотовых телефонов у новой знакомой.

В вечернее время в ходе проверки местонахождения предполагаемой виновницы в имущественном преступлении росгвардейцы обнаружили и задержали разыскиваемую 39-летнюю местную жительницу.

По предварительной информации, задержанную несколько раз приглашали новые знакомые в гости для распития спиртных напитков. По окончании застолья подозреваемая покидала жилище, прихватив с собой сотовый телефон хозяйки. В результате таких встреч виновница похитила два мобильных телефона, которые впоследствии сбыла в ломбарде.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали разыскиваемую сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
21/09/2023
Происшествия
Анжеро-Судженск
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