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Росгвардейцы задержали злоумышленника, грозившего продавцу расправой из-за неудавшейся кражи

 В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к супермаркету на улице Брянская. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили мужчину, конфликтовавшего с работницей магазина. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы успокоили и задержали ранее судимого 18-летнего местного жителя с признаками опьянения.

 Предварительно установлено, что задержанного в магазине при попытке похитить сыр заметила кассир. Женщина попросила положить товар на место, после чего горожанин начал конфликтовать с работницей зала и угрожать физической расправой. Работники магазина нажали на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства злоумышленник был передан сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей. 

 

 

Фото:Росгвардия

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
26/08/2023
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