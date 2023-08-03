Росгвардейцы задержали злоумышленника, избившего свою сожительницу

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в причинении телесных повреждений возлюбленной.

В ночное время к правоохранителям за помощью обратилась 47-летняя новокузнечанка. Оперативно прибывшие к многоквартирному дому на улицу Кирова росгвардейцы около подъезда задержали предполагаемого обидчика. Им оказался 48-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков во дворе дома между сожителями возник словесный конфликт. В результате ссоры мужчина нанес несколько ударов по лицу гражданки. Женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. Насыщение маршрутов патрулирования нарядами групп задержаний также играет важную роль в предотвращении преступлений. Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и взаимодействия с органами внутренних дел. Желающим внести свой вклад в обеспечение правопорядка в регионе Росгвардия предоставляет возможности трудоустройства. Подробная информация о наборе и вакансиях доступна на официальном сайте.

Фото: Росгвардия