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Росгвардейцы задержали злоумышленника, избившего свою сожительницу

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в причинении телесных повреждений возлюбленной.

В ночное время к правоохранителям за помощью обратилась 47-летняя новокузнечанка. Оперативно прибывшие к многоквартирному дому на улицу Кирова росгвардейцы около подъезда задержали предполагаемого обидчика. Им оказался 48-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков во дворе дома между сожителями возник словесный конфликт. В результате ссоры мужчина нанес несколько ударов по лицу гражданки. Женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. Насыщение маршрутов патрулирования нарядами групп задержаний также играет важную роль в предотвращении преступлений. Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и взаимодействия с органами внутренних дел. Желающим внести свой вклад в обеспечение правопорядка в регионе Росгвардия предоставляет возможности трудоустройства. Подробная информация о наборе и вакансиях доступна на официальном сайте.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
03/08/2023
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