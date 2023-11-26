Росгвардейцы задержали злоумышленника, который повредил имущество кемеровчанки

В областном центре экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 35-летнего местного жителя, который устроил погром в квартире сожительницы.

В ночное время за помощью к правоохранителям обратилась 28-летняя кемеровчанка. Прибывшие оперативно на Московский проспект росгвардейцы успокоили и задержали в квартире заявительницы ранее судимого 35-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, нетрезвый сожитель не застал в квартире возлюбленную, а после того как не смог до нее дозвониться пришел в ярость. Задержанный повредил имущество в нескольких комнатах, в том числе сломал сетевой роутер, отколол часть раковины и разбил остекление шкафа. Женщина после возращения домой обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной и имущественной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию нарушителей.

Фото: Росгвардия