Росгвардейцы задержали злоумышленника, который пытался похитить из магазина женское платье

В Березовском экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал подозреваемого, попытавшегося выйти из торговой точки с неоплаченной женской вещью.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к магазину одежды на проспекте Ленина. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее судимого за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков 39-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения. Мужчина признался в содеянном, предъявив неоплаченный товар.

По предварительной информации, посетитель выбрал женское платье стоимостью 5 000 рублей, спрятал его под свою одежду и прошел мимо кассовой зоны без оплаты товара. На выходе из магазина злоумышленника задержал оперативно прибывший на сигнал экипаж Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали похитителя товара сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия