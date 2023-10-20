Росгвардейцы задержали злоумышленника, который угрожал расправой пожилой соседке

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который угрожал физической расправой 72-летней соседке.

Днем росгвардейцы прибыли к многоквартирному дому на улице Шункова. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили предполагаемого обидчика, на которого указала заявительница. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали ранее судимого 38-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, злоумышленник после употребления спиртного встретил пожилую соседку. На фоне личной неприязни мужчина начал угрожать женщине расправой. Напуганная поведением горожанина пенсионерка заперлась в жилище и обратилась к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия