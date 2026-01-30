Росгвардейцы задержали злоумышленника, напавшего с ножом на пенсионерку в магазине

В Прокопьевском округе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, напавшего с ножом на пенсионерку в магазине.

В дневное время наряд Росгвардии получил информацию о совершении противоправных действий в поселке Трудоармейский. Оперативно прибывшая по указанному адресу группа задержания обнаружила у входа в торговую точку полураздетого мужчину с признаками алкогольного опьянения, на которого указали местные жители. Им оказался ранее судимый 43-летний сельчанин, который был задержан и обезопасен с применением специальных средств.

По предварительной информации, мужчина в неадекватном состоянии зашел в сельский магазин, где кухонным ножом нанес удар 73-летней незнакомой женщине, повалив ее на пол и причинив вред, не опасный для жизни. Работница торговой точки отогнала злоумышленника и до прибытия группы задержания находилась рядом с пострадавшей.

Росгвардейцы помогли доставить женщину к автомобилю скорой медицинской помощи для последующей госпитализации. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия