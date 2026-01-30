Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы задержали злоумышленника, напавшего с ножом на пенсионерку в магазине

В Прокопьевском округе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, напавшего с ножом на пенсионерку в магазине.

В дневное время наряд Росгвардии получил информацию о совершении противоправных действий в поселке Трудоармейский. Оперативно прибывшая по указанному адресу группа задержания обнаружила у входа в торговую точку полураздетого мужчину с признаками алкогольного опьянения, на которого указали местные жители. Им оказался ранее судимый 43-летний сельчанин, который был задержан и обезопасен с применением специальных средств.

По предварительной информации, мужчина в неадекватном состоянии зашел в сельский магазин, где кухонным ножом нанес удар 73-летней незнакомой женщине, повалив ее на пол и причинив вред, не опасный для жизни. Работница торговой точки отогнала злоумышленника и до прибытия группы задержания находилась рядом с пострадавшей.

Росгвардейцы помогли доставить женщину к автомобилю скорой медицинской помощи для последующей госпитализации. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
30/01/2026
Происшествия
Прокопьевск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus