Росгвардейцы задержали злоумышленника, похитившего имущество с чужого дачного участка

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие в задержании подозреваемого в краже металлических изделий с дачного участка пенсионерки.

В вечернее время росгвардейцы совместно с сотрудниками органов внутренних дел на улице 50 лет Города обнаружили подходящего под описание из ориентировки мужчину. Для проверки личности правоохранители задержали ранее судимого 39-летнего местного жителя.

По предварительной информации, ранее мужчина с целью последующего сбыта похитил с дачного участка 62-летней горожанки металлические изделия, в том числе швеллер, армированную сетку и др. Спустя время хозяйка участка заметила пропажу имущества и обратилась к правоохранителям, которые установили личность подозреваемого.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия постоянно улучшает свою систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел, чтобы обеспечить эффективный розыск подозреваемых. Важным элементом в предотвращении преступлений является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка. В этой связи, Росгвардия объявляет набор на службу, предоставляя подробную информацию о трудоустройстве на официальном сайте в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия