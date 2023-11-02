Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали злоумышленника, похитившего имущество с чужого дачного участка

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие в задержании подозреваемого в краже металлических изделий с дачного участка пенсионерки.

В вечернее время росгвардейцы совместно с сотрудниками органов внутренних дел на улице 50 лет Города обнаружили подходящего под описание из ориентировки мужчину. Для проверки личности правоохранители задержали ранее судимого 39-летнего местного жителя.

По предварительной информации, ранее мужчина с целью последующего сбыта похитил с дачного участка 62-летней горожанки металлические изделия, в том числе швеллер, армированную сетку и др. Спустя время хозяйка участка заметила пропажу имущества и обратилась к правоохранителям, которые установили личность подозреваемого.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия постоянно улучшает свою систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел, чтобы обеспечить эффективный розыск подозреваемых. Важным элементом в предотвращении преступлений является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка. В этой связи, Росгвардия объявляет набор на службу, предоставляя подробную информацию о трудоустройстве на официальном сайте в разделе «ВАКАНСИИ».

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
02/11/2023
Происшествия
Киселевск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus