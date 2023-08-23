Росгвардейцы задержали злоумышленника, похитившего товар из гипермаркета

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал рецидивиста, подозреваемого в краже товара из гипермаркета.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к торговой точке на проспекте Кузнецкий. В гипермаркете стражи правопорядка задержали ранее судимого за аналогичное имущественное преступление 36-летнего местного жителя.



По предварительной информации, мужчина сложил в рюкзак 7 упаковок растворимого кофе на сумму более 1 500 рублей. С похищенным горожанин прошел мимо кассовой зоны без оплаты товара. Работники торговли заметили злоумышленника и нажали на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. В служебном помещении мужчина попытался спрятать товар, однако противоправные действия были зафиксированы камерой видеонаблюдения.



Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.





Фото: Росгвардия