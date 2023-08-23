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Росгвардейцы задержали злоумышленника, похитившего товар из гипермаркета

 В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал рецидивиста, подозреваемого в краже товара из гипермаркета.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к торговой точке на проспекте Кузнецкий. В гипермаркете стражи правопорядка задержали ранее судимого за аналогичное имущественное преступление 36-летнего местного жителя.

 По предварительной информации, мужчина сложил в рюкзак 7 упаковок растворимого кофе на сумму более 1 500 рублей. С похищенным горожанин прошел мимо кассовой зоны без оплаты товара. Работники торговли заметили злоумышленника и нажали на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. В служебном помещении мужчина попытался спрятать товар, однако противоправные действия были зафиксированы камерой видеонаблюдения.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.


Фото: Росгвардия

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
23/08/2023
Происшествия
Кемерово

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