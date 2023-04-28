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Росгвардейцы задержали злоумышленника, похитившего велосипед из подъезда

 В поселке Яшкино экипаж вневедомственной охраны Росгвардии на маршруте патрулирования задержал разыскиваемого за кражу велосипеда сельчанина.

В ночное время росгвардейцы на маршруте патрулирования по улице Суворова заметили подходящего под описание на подозреваемого в краже мужчину с велосипедом в руках. Стражи правопорядка задержали гражданина для выяснения обстоятельств. Им оказался 44-летний местный житель.

 По предварительной информации, ранее мужчина похитил из подъезда многоквартирного дома велосипед с целью дальнейшего сбыта. Владелец имущества после обнаружения пропажи обратился за помощью к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства бойцы передали разыскиваемого яшкинца сотрудникам органов внутренних дел. Транспорт был возвращен законному владельцу.

 Росгвардия Кузбасса в целях сохранности личного имущества рекомендует владельцам велосипедов не оставлять свои транспортные средства без присмотра. На велопарковках, в подъездах и магазинах следует пристегивать байк надежным замком к ограждению, перилам или иным прочным металлическим конструкциям. Не доверяйте присмотр за техникой незнакомцам.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Яшкино
kuzbassnews.ru
28/04/2023
Происшествия
Яшкино
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