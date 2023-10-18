Росгвардейцы задержали злоумышленника, причинившего ножевое ранение заступнику своей возлюбленной

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, подозреваемого в причинении вреда здоровью.

В дневное время росгвардейцы оперативно прибыли в многоквартирный дом по сигналу о противоправных действиях в отношении 35-летнего горожанина. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили и задержали предполагаемого виновника, которым оказался 42-летний кузбассовец с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, в ходе застолья у задержанного произошел конфликт с возлюбленной. За женщину заступился приглашенный гость. В результате задержанный причинил заступнику ранение кухонным ножом в область живота. Потерпевший покинул жилище и обратился за помощью в экстренные службы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевший был госпитализирован в медучреждение.

Стоит отметить, что важную роль в оперативном реагировании на противоправные действия играет насыщение маршрутов патрулирования экипажами войск правопорядка. Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и взаимодействия с органами внутренних дел, а также предоставляет дополнительные возможности трудоустройства для желающих внести вклад в обеспечении правопорядка в регионе. Подробная информация о наборе на службу доступна на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия