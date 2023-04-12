Росгвардейцы задержали злоумышленника, угрожавшего сожительницу столовым прибором

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого, который во время романтического застолья угрожал возлюбленной вилкой.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 58-летней горожанки в частный дом на улице Антоновской. На адресе патрульные задержали местного жителя, на которого указала потерпевшая. Задержанным оказался не судимый 54-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, в ходе совместного употребления алкогольных напитков, сожитель начал проявлять агрессивное поведение. Он направил вилку в сторону женщины и стал угрожать физической расправой. Хозяйка жилища обратилась за помощью к правоохранителям

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали новокузнечанина сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия