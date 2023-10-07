Росгвардейцы задержали злоумышленника, вернувшегося в торговую точку после кражи

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в совершении имущественного преступления в супермаркете.

В дневное время росгвардейцы получили сигнал «тревога» из городской торговой точки на улице Дачная. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее судимого 45-летнего местного жителя, на которого указали работники торговли.

По предварительной информации, ранее мужчина вынес из супермаркета под одеждой несколько бутылок с алкогольными напитками. Когда подозреваемый вернулся в тот же магазин за добавкой, продавец нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия