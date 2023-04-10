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Росгвардейцы задержали злоумышленников, похитивших ноутбук у своего знакомого

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал троих подозреваемых в краже бытовой техники у своего приятеля.

В вечернее время к экипажу Росгвардии обратился за помощью 29 летний местный житель, сообщивший о противоправных действиях. Мужчина пояснил, что после ухода гостей из его квартиры пропал ноутбук. Росгвардейцы выяснили приметы предполагаемых виновников и отправились на поиски. Стражи правопорядка обратили внимание на компанию подозрительных граждан на улице Тореза. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали троих подозреваемых в краже чужого имущества. Ими оказались ранее не судимые местные жители 43 и 47 лет, а также 37-летняя кемеровчанка.

 По предварительной информации, злоумышленники находились в гостях у заявителя, и, воспользовавшись моментом, один из них взял ноутбук стоимостью 25 000, после чего вся компания покинула жилище. Спустя время горожанин понял, что знакомые ушли с его имуществом и обратился за помощью к ближайшему экипажу Росгвардии. Похищенный ноутбук злоумышленники сбыли в комиссионном магазине, а на вырученные денежные средства приобрели продукты питания и спиртные напитки.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали троих задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
10/04/2023
Происшествия
Новокузнецк

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