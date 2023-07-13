Росгвардейцы защитили барменшу от агрессивного посетителя

В Междуреченске экипаж ведомственной охраны Росгвардии задержал дебошира, который угрожал расправой барменше из-за долгого ожидания алкоголя.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в городской бар на улице Октябрьская. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили и задержали для выяснения обстоятельств 45-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, который конфликтовал с работницей питейного заведения.

По предварительной информации, мужчина стал предъявлять претензии 33-летней барменше якобы из-за долгого ожидания алкогольного напитка. В результате словесной перепалки дебошир начал угрожать женщине физическим насилием. Для пресечения противоправных действий работница нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. Насыщение маршрутов патрулирования нарядами групп задержаний также играет важную роль в предотвращении преступлений. Росгвардия постоянно совершенствует систему патрулирования и взаимодействия с органами внутренних дел. Желающим внести свой вклад в обеспечение правопорядка в регионе Росгвардия предоставляет возможности трудоустройства. Подробная информация о наборе и вакансиях доступна на официальном сайте.



Фото: Росгвардия