Росгвардейцы защитили горожанку, на которую в квартире напал приятель

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого, напавшего на знакомую в ее квартире.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 50-летней местной жительницы к многоквартирному дому на улице Новоселов. На указанном адресе стражи правопорядка задержали 37-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, к хозяйке жилища пришли приятели. В ходе совместного распития спиртных напитков горожанка попросила одного из гостей покинуть квартиру, на что разозлился задержанный. В результате ссоры мужчина начал душить хозяйку. Новокузнечанка выбралась из рук злоумышленника и обратилась за помощью к соседям, которые сообщили правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия