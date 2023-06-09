Росгвардейцы защитили горожанку от агрессивного бывшего сожителя

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который представлял угрозу для здоровья горожанки.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 36-летней новокузнечанки в многоквартирный дом на улице 40 лет ВЛКСМ. Около дома стражи правопорядка обнаружили заявительницу, которая пояснила, что не может вернуться домой из-за неадекватного гостя. Росгвардейцы задержали для выяснения обстоятельств 39 летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный пришел к бывшей сожительнице для распития спиртных напитков, из-за чего между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина несколько раз ударил женщину по лицу. В целях безопасности потерпевшая выбежала на улицу и обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия