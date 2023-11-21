Росгвардейцы защитили горожанку от агрессивного бывшего сожителя

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который повредил имущество бывшей сожительницы из-за отказа впустить его в жилище.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 32-летней местной жительницы к многоквартирному дому на улице 40 лет ВЛКСМ. Около подъезда стражи правопорядка задержали 28‑летнего новокузнечанина с признаками алкогольного опьянения. Кроме того, росгвардейцы выяснили, что мужчина находится в розыске.

По предварительной информации, после употребления спиртных напитков задержанный пришел для выяснения отношений к бывшей сожительнице. Женщина не впустила незваного гостя в жилище, в результате чего дебошир повредил ногой входную дверь и разбил окно ее квартиры на первом этаже.

Прибывшие на вызов патрульные пресекли противоправные действия и для дальнейшего разбирательства передали разыскиваемого дебошира сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия