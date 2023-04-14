Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы защитили горожанку от агрессивного мужчины с топором

 В Гурьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который грозил расправой топором сожительнице, а также повредил ее имущество.

В вечернее время за помощью обратилась 47-летняя местная жительница, которая сообщила о совершении в отношении нее противоправных действий. Оперативно прибывший экипаж Росгвардии задержал около частного дома неоднократно судимого, в том числе за совершение особо тяжкого преступления, 50-летнего местного жителя

 По предварительной информации, по возвращению заявительницы около ее дома поджидал сожитель с признаками сильного алкогольного опьянения, который начал конфликт на почве ревности. Женщина заперлась в жилище и отказалась впускать возлюбленного. Тогда задержанный стал угрожать женщине физической расправой топором и разбил одно из окон. Испуганная горожанка обратилась за помощью к правоохранителям, которые оперативно прибыли на сигнал и пресекли противоправные действия.

 Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Гурьевск
kuzbassnews.ru
14/04/2023
Происшествия
Гурьевск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus