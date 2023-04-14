Росгвардейцы защитили горожанку от агрессивного мужчины с топором

В Гурьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который грозил расправой топором сожительнице, а также повредил ее имущество.

В вечернее время за помощью обратилась 47-летняя местная жительница, которая сообщила о совершении в отношении нее противоправных действий. Оперативно прибывший экипаж Росгвардии задержал около частного дома неоднократно судимого, в том числе за совершение особо тяжкого преступления, 50-летнего местного жителя

По предварительной информации, по возвращению заявительницы около ее дома поджидал сожитель с признаками сильного алкогольного опьянения, который начал конфликт на почве ревности. Женщина заперлась в жилище и отказалась впускать возлюбленного. Тогда задержанный стал угрожать женщине физической расправой топором и разбил одно из окон. Испуганная горожанка обратилась за помощью к правоохранителям, которые оперативно прибыли на сигнал и пресекли противоправные действия.

Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия