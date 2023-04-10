Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы защитили горожанку от агрессивного сожителя

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал кузбассовца, который угрожал возлюбленной физической расправой, после чего разбил окна в ее квартире.

 В вечернее время за помощью к правоохранителям обратилась 44 летняя новокузнечанка, сообщившая, что она не может вернуться к себе в жилище из-за агрессивных действий сожителя. Прибывшие на указанный адрес стражи правопорядка задержали ранее судимого за грабеж, разбой и кражу 43-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, проживающая на первом этаже заявительница находилась дома, когда ее сожитель разбил камнями четыре окна якобы из-за того, что женщина отказала ему дать денег на покупку спиртного. После этого злоумышленник зашел к потерпевшей в квартиру и стал угрожать физической расправой. Испуганная горожанка укрылась от агрессивного сожителя у соседей и сообщила о случившемся правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного дебошира сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
10/04/2023
Происшествия
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus