Росгвардейцы защитили горожанку от агрессивного сожителя

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал кузбассовца, который угрожал возлюбленной физической расправой, после чего разбил окна в ее квартире.

В вечернее время за помощью к правоохранителям обратилась 44 летняя новокузнечанка, сообщившая, что она не может вернуться к себе в жилище из-за агрессивных действий сожителя. Прибывшие на указанный адрес стражи правопорядка задержали ранее судимого за грабеж, разбой и кражу 43-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, проживающая на первом этаже заявительница находилась дома, когда ее сожитель разбил камнями четыре окна якобы из-за того, что женщина отказала ему дать денег на покупку спиртного. После этого злоумышленник зашел к потерпевшей в квартиру и стал угрожать физической расправой. Испуганная горожанка укрылась от агрессивного сожителя у соседей и сообщила о случившемся правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного дебошира сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия