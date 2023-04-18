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Росгвардейцы защитили горожанок от агрессивного мужчины с кухонным топориком

 В вечернее время росгвардейцы оперативно прибыли на сигнал об угрозе физической расправой к многоквартирному дому на улице 40 лет ВЛКСМ. На улице к стражам правопорядка обратились заявительницы 27 и 29 лет, которые рассказали, что не могут вернуться в квартиру из-за агрессивного мужчины. В жилище стражи правопорядка обнаружили горожанина, который попытался продолжить конфликт с женщинами. Росгвардейцы успокоили и задержали 36-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков между сожителями произошел словесный конфликт. Подруга хозяйки квартиры попыталась заступиться за горожанку. В результате ссоры задержанный начал угрожать новокузнечанкам физической расправой при помощи кухонного топорика. Женщинам удалось выйти на улицу и обратиться за помощью к прибывшему на сигнал о противоправных действиях экипажу Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
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