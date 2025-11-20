Росгвардейцы защитили имущество кафе от неадекватного посетителя

В городе Осинники экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия в пункте общественного питания и задержал предполагаемого виновника в повреждении имущества предпринимателя.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал о нарушении общественного порядка в кафе на улице Победы. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили агрессивного мужчину, который конфликтовал с работниками заведения. Росгвардейцы успокоили дебошира и задержали его для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, задержанный 38-летний посетитель кафе на фоне злоупотребления спиртными напитками начал вести себя неадекватно и устроил погром в заведении. Задержанный стулом разбил остекление охраняемого объекта, а также повредил кассовый аппарат. Для пресечения дальнейших противоправных действий работники заведения воспользовались кнопкой экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Пояснить причину своего поступка задержанный не смог.

Следует помнить про эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия